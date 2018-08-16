КМДА: за кілька годин столичні рятувальники та комунальні служби ліквідували наслідки

Уже за кілька годин столичні рятувальники та комунальні служби ліквідували підтоплення, зараз займаються подоланням інших наслідків негоди.

Минулої ночі у Києві через сильну грозу і потужний вітер повалені близько 200 дерев та 5 опор електропередачі. Через негоду сталися серйозні пошкодження покрівель і фасадів 5 будинків. Були підтоплення на вулицях Олени Теліги та Щусєва. Уже за кілька годин столичні рятувальники та комунальні служби ліквідували підтоплення, зараз займаються подоланням інших наслідків негоди.

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Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. За його словами, з 4-ї ранку до ліквідації наслідків негоди оперативно були залучені понад 50 осіб Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Києві, управління з надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації, близько 50 одиниць спецтехніки. Зараз також продовжують роботу більше тисячі працівників комунальних служб.

«Гроза пройшла смугою, найбільше постраждали Печерський, Шевченківський, Дніпровський і частина Деснянського району, а саме: Лісовий масив. Через негоду сталися серйозні пошкодження покрівель і фасадів 5 будинків. Із яких найбільші наслідки – у будинку на перетині вулиць Хрещатик та Богдана Хмельницького. Були проблеми з рухом транспорту, наприклад, трамваїв на вулицях Глибочицькій та Борщагівській. Станом на 10:00 рух відновлений», – повідомив Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що є низка проблем, що повторюються і над якими необхідно якісно попрацювати.

«У першу чергу, я говорю про територію біля станції метро «Дорогожичі», на вулиці Олени Теліги. При тому, що працювала система дренажних насосів, її потужності не вистачило, щоб забрати увесь потік води при таких аномальних грозах. Тому зараз працює група інженерів, щоб визначити яке технічне рішення дозволить уникнути проблеми в подальшому. Такі ж висновки ми зробимо щодо кожного об’єкту, де фіксуються подібні проблеми», – зазначив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв підкреслив, що завдяки наявності у столичних підрозділів рятувальних служб відповідної техніки та кваліфікованих спеціалістів, Київ сьогодні попри складнощі готовий оперативно реагувати на надзвичайні ситуації навіть такого масштабу.