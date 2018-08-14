У центрі Києва 18, 20 та 22 серпня обмежать рух у зв'язку з підготовкою до Дня незалежності

18, 20, 22-24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів.

У Києві 18, 20 та 22 серпня у зв’язку з підготовкою до святкування 27-ї річниці Незалежності України та 100-річчя відродження української державності буде обмежено або заборонено рух транспорту на деяких вулицях.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, 18 серпня із 17:30 та 20, 22 серпня із 18:45 до закінчення тренувань рух транспорту заборонять на вул. Великій Васильківській (на ділянці від вул. Жилянської до вул. Хрещатик) – Бессарабській площі – вул. Хрещатик – Майдані Незалежності – вул. Хрещатик до Європейської площі.

18 серпня з 17:00 та 20, 22 серпня з 17:45 до закінчення тренувань тимчасово обмежать проїзд транспорту під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 1, гусенична техніка): парк військової частини А0222 – вул. Маршала Рибалка – вул. В’ячеслава Чорновола – виїзд на просп. Перемоги зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська.

Під час проведення тренувань обмежать проїзд транспорту за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Петра Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (зустрічною смугою) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – просп. Перемоги на зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту – проспект Перемоги (на зустрічній смузі) – площа Перемоги (на зустрічній смузі) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська. Після тренування буде обмежено проїзд транспорту за маршрутом: Європейська площа – Володимирський узвіз – вул. Сагайдачного – вул. Андріївська (частина гусеничної та колісної техніки) та Боричів узвіз (на смузі зустрічного руху) (частина гусеничної та колісної техніки) – вул. Набережно-Хрещатицька (зустрічною смугою) – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – вул. Маршала Рибалка – парк військової частини А0222. Також обмеження вводитимуться під час проходження військової техніки до місця проведення тренувань за маршрутом (колона № 2, колісна техніка): аеродром «Святошин» – вул. Академіка Туполєва – вул. Стеценка – вул. Д. Щербаківського – проспект Перемоги – площа Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська; під час проведення тренувань за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В. Чорновола – проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту) – проспект Перемоги (зустрічною смугою) – площа Перемоги (зустрічною смугою) – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська; після тренування за маршрутом: Європейська площа – Петровська алея – Паркова дорога – Дніпровський узвіз – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – Глибочицький проїзд – вул. В.

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Чорновола – проспект Перемоги – вул. Академіка Туполєва – аеродром «Святошин».

Крім того, зазначили у КМДА, 18, 20, 22-24 серпня буде заборонено паркування та не працюватимуть паркувальні майданчики у місцях підготовки та проведення урочистих заходів, у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», згідно з яким у Києві 24 серпня, у День незалежності України, відбудеться парад військ.

За даними Міноборони, у параді візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.

З 22 серпня підрозділи МВС України перейдуть на посилений варіант несення служби, у зв’язку з проведенням заходів з нагоди річниці Незалежності України.