Київ піднявся на 13 позицій у щорічному рейтингу The Economist

Столиця України цього разу у списку посіла 118 місце. В 2017 і 2016 році місто займало 131 позицію в рейтингу.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував результати міста у щорічному рейтингу The Economist найкомфортніших для проживання міст світу Global Liveability Index 2018.

За словами мера столиці, не останню роль у формуванні оцінки комфортності життя в рейтингу має безпекова ситуація в країні.

«Навіть попри те, що, в цілому, Київ живе мирним життям, за 700 кілометрів від столиці тривають бойові дії. Ми звикли до такого життя. А для експертів "The Economist", - це загроза, що в результаті випливає на оцінку комфорту життя в місті. Цей рейтинг є проекцією оцінки експертами того, що відбувається загалом в Україні”, - відзначив мер Києва.

Столиця України цього разу у списку посіла 118 місце, набравши 56,6 балів з 100 можливих і виявився в списку міст, які за 5 років (з 2013-ого) найбільше погіршили своє становище. Згідно з даними рейтингу, показник комфорту життя в Києві впав на 12,6%.

«Але, я хочу звернути увагу, що в порівнянні з торішніми результатами, Київ піднявся в рейтингу на 13 позицій. В 2017 і 2016 році місто займало 131 позицію в рейтингу, - сказав Кличко. - І відзначу, що це не завадило Києву блискуче провести і фінал Ліги чемпіонів, і Євробачення, збільшити потік туристів», - наголосив мер столиці.

Кличко навів цитату з аналітичної довідки експертів "The Economist", яку журналісти не помітили, або ж, не захотіли помітити.

Аналітики, зокрема, відзначають: «Протягом останніх дванадцяти місяців Київ значно поліпшує свої позиції за рахунок економічного росту та відносної політичної стабільності. Навіть попри конфлікт на Донбасі», - йдеться в опублікованих результатах рейтингу.

«І коли маніпулюють російські ЗМІ - це прикро, але зрозуміло, бо вони інакше не працюють. А от коли українські медіа не аналізують матеріали, на які посилаються, а користуються заголовками російських ЗМІ,- це непрофесійно і не на користь держави», - відзначив Віталій Кличко.

Рейтинг «The Economist» складається з п'яти категорій: стабільність, охорона здоров'я, культура і екологія, освіта та інфраструктура. Кожна категорія, за словами експертів, має свій коефіцієнт впливу на комфортність життя. У кожній категорії експерти виставляють свої оцінки, з яких виводиться середня. Потім оцінки з усіх категорій підсумовуються. Важливість кожної категорії для життя людини - різна, це враховують аналітики журналу. Безпекова ситуація, на думку експертів, складає 25% сумарного рейтингу.