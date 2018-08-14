У Києві встановлять 12 тисяч LED-світильників для вуличного освітлення

Раніше за вказівкою Київського міського голови Віталія Кличка, нове LED освітлення було встановлено на під’їздах до розв’язки на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила

У поточному році у столиці планують замінити близько 12 тисяч світильників вуличного освітлення на LED. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«За підрахунками експертів Україна витрачає на вуличне освітлення у 1,7 раза більше, ніж європейські держави, – коментує Дмитро Давтян. – І це зважаючи на те, що і в Європі ситуація з переходом на LED-лампи не ідеальна. Так, 50% витрат на електроенергію в ЄС досі припадає саме на вуличне освітлення».

Він нагадав, що п’ять років тому, у 2013 році, в ЄС вийшла директива, за якою до 2020 року країни Євросоюзу зобов’язані скоротити споживання електроенергії для вуличного освітлення на 20%.

«У Європейському Союзі зараз два лідери: Австрія і Німеччина. У цих країнах встановлюють не просто LED-лампи, а «розумні» ліхтарі з LED-освітленням. Вони допомагають знайти вільні місця на парковці або змінити профіль світла. У цьому напрямку рухається Фінляндія, і навіть у Румунії цілі квартали великих міст переводять на сучасний вид освітлення», – розповів заступник голови міськдержадміністрації.

Разом із тим, він зазначив, що поки в Європі немає міста, яке б на 100% перейшло на LED-лампи.

«Якщо говорити про Київ, то із загальної кількості світильників, що знаходяться на балансі КП «Київміськсвітло» (а це 135 940 одиниць), майже 4500 – LED. Плани на поточний рік амбітні, але цілком досяжні для реалізації», – вважає Дмитро Давтян.

Нагадаємо, що раніше за вказівкою Київського міського голови Віталія Кличка, нове LED освітлення було встановлено на під’їздах до розв’язки на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиць Гната Юри і Володимира Покотила.