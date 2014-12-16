У центрі Києва прикрашають головну новорічну ялинку країни: відкриють її вже у п'ятницю (фото, відео)

Сьогодні, 16 грудня, на Софійській площі в Києві встановили та вже частково прикрасили головну новорічну ялинку України. Зелену красуню привезли з села Вишнівці (Івано-Франківська область).

У КМДА сподіваються, що президент України Петро Порошенко завітає на відкриття головної новорічної ялинки на Софійській площі Києва 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала на брифінгу директор Департаменту культури Київської міськдержадміністрації Діана Попова.

За її словами, на відкритті ялинки буде присутній Київський міський голова Віталій Кличко.

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Як нагадала Попова, «було прийнято рішення перенести Новорічні та Різдвяні свята з Майдану Незалежності, на якому в останні роки традиційно проводились свята».

«Традиційно Різдвяні свята починаються 19 грудня, на День Святого Миколая, і ми цього року так само підтримуємо цю традицію. Засвічення головної ялинки країни розпочнеться цього року на Софійській площі біля центру зародження Київської Русі», - зазначила Попова.