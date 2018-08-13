Кличко долучився до відкриття чемпіонату Європи з міні-футболу

Мер столиці Віталій Кличко взяв участь у відкритті чемпіонату Європи з міні-футболу-2018, який розпочався у Києві.

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Матчі відбуватимуться в комплексі «Місто спорту» на Долобецькому острові в Гідропарку. У змаганнях бере участь 20 команд з різних країн, у числі яких і збірна України. Це вже 9-й євротурнір під егідою європейської асоціації міні-футболу (EMF).

Кличко привітав усіх учасників і вболівальників чемпіонату та відзначив, що українська столиця рада приймати таку спортивну подію. «Це добре, що в Києві відбувається все більше великих міжнародних заходів- культурних, спортивних. Ми на високому рівні провели і пісенний конкурс Євробачення минулого року, і фінал Ліги чемпіонів УЄФА цієї весни, і готуємося вперше прийняти конгрес Всесвітньої боксерської організації (WBC) восени цього року. І також я радий, що сьогодні ми відкриваємо в Києві європейський чемпіонат з міні-футболу, яким захоплюються мільйони людей у світі», - відзначив Віталій Кличко.

Українська федерація міні- футболу існує з 2016 року. Відтоді вона брала участь у всіх континентальних першостях. Міні-футбол – це аматорський вид спорту в Україні. За його правилами участь у матчах можуть брати лише ті футболісти, які впродовж останнього року не мали професійних спортивних контрактів.

Чемпіонат триватиме в Києві до 18 серпня.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко зазначав, що його місія як мера – робити все, аби у столиці відбувалося якомога більше різноманітних спортивних і культурних подій.