Киян попереджають про густий туман і ожеледь на дорогах

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За даними Українського Гідрометцентру, у найближчі години з утриманням до кінця доби 16 грудня, вночі та вранці 17 грудня туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій звертається до киян із проханням без зайвої потреби не користуватися завтра власними автомобілями, а надавати перевагу громадському транспорту.