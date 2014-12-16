Киян попереджають про густий туман і ожеледь на дорогах
14:52, 16 грудня 2014Київ
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Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає киян про погіршення погодних умов та закликає водіїв бути обережнішими.
Видимість складатиме 200-500 м / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
За даними Українського Гідрометцентру, у найближчі години з утриманням до кінця доби 16 грудня, вночі та вранці 17 грудня туман, видимість 200-500 м, на дорогах подекуди ожеледиця.
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Управління з питань надзвичайних ситуацій звертається до киян із проханням без зайвої потреби не користуватися завтра власними автомобілями, а надавати перевагу громадському транспорту.
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