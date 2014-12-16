Кличко заявив, що долю Будинку профспілок у Києві вирішать експерти

Подальша доля Будинку профспілок буде відома після експертної оцінки фахівців, заявляє мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, про це він сказав у коментарі журналістам під час перерви в засіданні Київради.

”Я отримав інформацію від будівельників, що конструкції, на яких тримається будинок, дуже сильно пошкоджені. Ми повинні отримати оцінку експертів щодо Будинку профспілок, які скажуть, яка майбутня доля будівлі. Якщо неможливо її ремонтувати, чи можна демонтувати, чи потрібно будувати нову”, - зазначив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією київських громадських активістів, в Будинку профспілок незаконно зносять перегородки.

"До нас надійшла інформація, що в тій частині, яка належить Федерації профспілок України, будівельники незаконно розбивають бетонні перекриття в будівлі, щоб довести його до аварійного стану. Таким чином намагаються знищити будинок, а на його місці потім можуть збудувати чергову висотку. Подібний проект вже розроблявся кілька років тому", - заявив один з активістів Сергій Мельниченко.

За словами віце-президента київської організації Національної спілки архітекторів Георгія Духовичного, знос бетонних перекриттів у будинку може привести до того, що вона просто завалиться.

Довідка УНІАН. Столичний Будинок профспілок згорів у лютому цього року під час масових акцій протесту в Києві. Будівля на Майдані Незалежності використовувалась активістами як штаб Національного опору. Під час штурму Майдану в ніч на 19 лютого силовики підпалили Будинок профспілок, аби протестувальники залишили будівлю.

Наприкінці вересня голова Федерації профспілок України Григорій Осовий заявляв, що в Будинку профспілок ведеться робота з очищення несучих конструкцій і вивезення сміття. За його словами, обстеження будівлі планується провести в жовтні, після чого буде проведено конкурс для залучення інвестора і підрядної організації для відновлення об`єкту. Голова ФПУ наголошував, що у планах ФПУ - відновлення Будинку профспілок у передньому вигляді. За його оцінками, відновлення об`єкту обійдеться приблизно в 60 млн. грн.

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Столичний департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції скасував реєстрацію декларації про початок робіт в Будинку профспілок, оскільки в результаті на об`єкті відбулася зміна конфігурації вказаного будинку. Раніше Держархбудінспекція просила уряд дозволити перевірку Будинку профспілок, оскільки до інспекції надійшла інформація, що роботи на об`єкті виконуються з порушенням містобудівних норм і стандартів.