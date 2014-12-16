На Новий Рік через події на Донбасі Київ залишиться без феєрверків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова сьогодні на брифінгу в Києві.

«Феєрверків не передбачається, з огляду на всі події, які відбуваються, феєрверків цього року не буде. Святкування цього року буде більш схожим на затишне сімейне свято, яким воно і мало би бути», - зазначила вона.

«Феєрверки не передбачені і кияни, я сподіваюсь зрозуміють і так само не будуть запалювати, тому що це дуже лячно зараз для багатьох, особливо з повагою для тих воїнів, які зараз в госпіталях, я сподіваюсь що всі нас почують і зрозуміють, що це (феєрверки - УНІАН) сьогодні не на часі, не потрібно і будемо обходитись без цього, принаймні цього року», - додала Попова.

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