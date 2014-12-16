У київському Будинку профспілок зносять бетонні перегородки, будівля може обвалитися - активісти (фоторепортаж)

У Будинку профспілок незаконно зносять перегородки, заявляють столичні активісти, повідомляє "Сегодня".

"До нас надійшла інформація, що у тій частині, яка належить Федерації профспілок України, будівельники незаконно розбивають бетонні перекриття в будівлі, щоб довести її до аварійного стану. Таким чином намагаються знищити будинок, а на його місці потім можуть збудувати чергову висотку. Подібний проект вже розроблявся кілька років тому", - заявив один з активістів Сергій Мельниченко.

За його словами, вчора вранці, разом з кількома активістами, йому вдалося пройти до Будинку профспілок.

"Те, що ми побачили, - шокувало. З 1-го по 5-й поверх відсутні всі бетонні перегородки (всього демонтували 52 плити), а у підлозі зяють дірки. В будівлі ми застали кількох працівників, які сказали, що просто вичищають будівлю від сміття. Але де ж тоді перегородки?" - розповідає Мельниченко.

За словами віце-президента київської організації Національної спілки архітекторів Георгія Духовичного, зніс бетонних перекриттів у будівлі може привести до того, що вона просто завалиться.

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"Заява мера Києва про те, що Будинок профспілок знаходиться в аварійному стані, - просто не відповідає дійсності. Будинок профспілок - каркасний будинок, якщо постраждала частина каркаса, його можна замінити. Отже, сама будівля, може простояти ще сто років. А якщо зносять бетонні стіни, будинок просто завалиться, складеться, як картковий будинок!" - заявляє Георгій Духовичний.

У КМДА стверджують, що про будівництво висотного будинку замість Будинку профспілок мови не йде.

"У Будинку профспілок потрібно провести експертизу, але ймовірність того, що будівлю треба буде зносити, - мізерна, можливий частковий демонтаж зруйнованих елементів. Про висотку на її місці й мови бути не може взагалі! Якщо ж припустити, що все ж доведеться зносити, то там повинен бути якщо не Будинок профспілок з якихось причин, то меморіал Майдану. Але в будь-якому випадку, без обговорення з громадськістю ніхто нічого робити не буде", - заявив заступник голови КМДА з питань будівництва Павло Рябікін.