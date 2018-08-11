У Києві шукають водія Lexus, який збив чоловіка і зник з місця події (відео)

22:08, 11 серпня 2018
Київ
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Кермувальника поліція досі не встановила \ фото УНІАН

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Винуватець ДТП навіть не зупинився на місці пригоди, йдеться в сюжеті ТСН. Подія потрапила на камери відеоспостереження, а відео з них оприлюднили в Інтернеті. На записі видно, як чоловік переходить дорогу на світлофорі, а автомобіль тим часом на швидкості збиває його. Ця аварія сталася на Дніпровській набережній Києва.

Пішохід знепритомнів, до тями його привели перехожі. Згодом чоловіка шпиталізували зі скаргами на біль у грудях та ногах. Свідки запам'ятали номер машини, але водія поліція досі не встановила. Невідомо також, на який сигнал світлофора пішохід переходив вулицю. 

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Теги: #Київ#ДТП#пішоход