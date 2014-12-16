На святкування Різдва і Нового року в Києві витратять 1,8 млн гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Департаменту культури Київської міської державної адміністрації Діана Попова сьогодні на брифінгу в Києві.

«Загалом цього року на святкування Різдва і Нового року київська влада витрачає 1,8 млн. гривень, але більше мільйона з цих грошей – це подарунки для дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, та дітей батьків із зони АТО і на невеличкі вистави, які будуть по районах», - заявила вона.

За її словами, під час новорічних та різдвяних свят усі муніципальні служби міста будуть працюватимуть за планом.

«Залучено більше 25 служб, всі служби міста, які дозволять нам провести масштабні святкування, щоб усі діти отримали задоволення, бо це свято в першу чергу робиться для дітей», - зазначила вона.

Читайте такожНовий рік у Києві зустрічатимуть на Софійській площі, а святковий ярмарок відкриється вже 16 грудня«Дуже багато переселенців перебувають в Києві, для яких ці події (бойові дії на Донбасі - УНІАН) набагато більш трагічніші, ніж можливо для киян і ми сподіваємось, що вони зможуть відчути теплоту наших сердець і так само як і усі діти-сироти і дуже велику увагу цього року ми приділили людям з обмеженими можливостями, щоб вони могли взяти активну участь у наших святкуваннях», - запевнила Попова.