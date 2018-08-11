Поліцейські під Києвом зняли маршрутку з рейсу через п’яного водія

На момент зупинки людей в салоні не було.

Співробітники Національної поліції в рамках операції «Перевізник» в Чабанах під Києвом зупинили автомобіль Mercedes Sprinter, за кермом якого знаходився 43-річний водій з ознаками алкогольного сп’яніння.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у соцмережі. «Нетверезий стан маршрутника підтвердив і результат медичного освідування. Виявилося, транспортний засіб здійснював перевезення пасажирів зі столиці в Боярку. На момент зупинки людей в салоні не було», - сказано у повідомлені.

Відзначається, що поліцейські зняли водія з маршруту та склали відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП ("керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції").

В подальшому міру покарання п’яного маршрутника визначить суд.