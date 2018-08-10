У Києві закрито станцію метро "Шулявська"

Станцію закрили через повідомлення про замінування.

У Києві закрито для пасажирів станцію метро "Шулявська" через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену" на своїй сторінці у Facebook.

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"Станцію "Шулявська" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у київському метро планують показувати, коли приїде поїзд.