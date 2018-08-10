У Києві закрито станцію метро "Шулявська"

15:35, 10 серпня 2018
Київ
507 0
Надійшов анонімний дзвінок про мінування / фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Києві в годину пік потяги метро на "червоній гілці" їздять із затримками

"Станцію "Шулявська" зачинено для перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у київському метро планують показувати, коли приїде поїзд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#метро#Шулявка