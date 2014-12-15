Громадські активісти вважають, що столичний Будинок профспілок хочуть зруйнувати

Громадські активісти провели акцію протесту під стінами Будинку профспілок. Учасники акції протесту побоюються, що під виглядом відновлення будівлю хочуть зруйнувати, щоб побудувати на її місці новий об’єкт, передає Радіо Свобода.

Зокрема експерт в галузі містобудування та архітектури Віктор Глеба заявив, що під виглядом вивезення сміття, робітники вивозять бетонні плити перекриття, які перед тим умисно розбивають.

«17 червня, під час обговорення умов до пам’ятника Небесній Сотні, нам було продемонстровано висновок про задовільний стан конструкцій, про повну несучу спроможність конструкцій будинку. Тому народ дуже збурило повідомлення про те, що якимось чином під час проведення будівельних робіт Будинок профспілок різко втратив конструктивну спроможність», – заявив експерт.

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У відповідь на звинувачення активістів представники компанії-підрядника та благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок» запевнили, що причин для занепокоєння немає, а роботи всередині будинку тривають у звичному режимі. Зараз будівельники звільняють споруду від сміття та намагаються облегшити будинок, щоб не було небезпеки обвалу.

Коментуючи ж заяву мера Києва Віталія Кличка про те, що через ушкодження будівлю ймовірно доведеться знести, і яка стала причиною проведення акції протесту, директор компанії-підрядника припустив, що слова Кличка були неправильно потрактовані.

«Він сказав, що остаточне рішення за проектувальниками, які обстежують технічний стан будинку. На сьогодні це слово вже сказане. Можливо, він просто не в курсі. В звіті йдеться про те, що будинок підлягає відновленню. Ступінь зносу будинку складає 30 відсотків. На 70 відсотків від відновлюваний», – пояснив директор компанії-підрядника Борис Шуляєв.

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Також представник благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок» повідомив, що будівлю планують відкрити до Дня Незалежності у 2016 році.

19 лютого під час штурму Євромайдану у Києві спалахнув Будинок профспілок. У будівлі залишилися заблоковані активісти Майдану, за деякими даними, врятувались не всі. Будівля, розташована на майдані Незалежності, використовувалося активістами як штаб Національного опору, також там надавали першу медичну допомогу потерпілим майданівцям.