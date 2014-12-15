У Києві створили інтерактивну карту автопаркування
До проекту пропонують долучитися всім мешканцям столиці.
Активісти створили інтерактивну карту паркування у столиці. До її складання пропонують долучитися всім киянам, ідеться в сюжеті ТСН.16:45.
Для цього треба зареєструватися, позначити місце парковки і дати її приблизний опис. Наприклад, платна вона чи ні, скільки вміщується автомобілів тощо.
Щоправда, на боротьбу з незаконним паркуванням це аж ніяк не вплине. Автори карти лише перевірятимуть інформацію та звірятимуть її з офіційними даними, аби згодом створити нову транспортну концепцію Києва, яка враховуватиме кількість паркомісць і зареєстрованих у столиці машин.
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Поки що це співвідношення становить 160 машин на одне офіційне паркомісце.
"Місто отримує збитки. Кияни, гості столиці не можуть запаркуватися, і в нас важка транспортна ситуація, хоча все можна вирішити. Перше завдання – на базі отриманих даних про транспортну систему міста зрозуміти, яка кількість паркувальних місць. Кількість паркінгів, які необхідні в Києві", - каже активіст Богдан Аганін.
Як уже повідомлялося, мешканці Троєщини сміттям люстрували припарковану на газоні машину.