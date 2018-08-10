В київському зоопарку триває масштабна реконструкція - КМДА

Зокрема, будуть відкриті три озера, розташовані поблизу центрального входу.

У жовтні відвідувачі Київського зоопарку зможуть ознайомитися з першими результатами його масштабної реконструкції. Зокрема, будуть відкриті три озера, розташовані поблизу центрального входу.

Про це повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Перше озеро ліворуч від входу – декоративне, з водоспадом та водним каскадом, із мальовничими берегами, на яких облаштовують сад каменів і планують висадити рідкісні рослини.

Праворуч від входу завершується реконструкція другого озера – для пеліканів. Глибина озера – 2,4 м. На його берегах споруджується будівля для зимування пеліканів, яку буде декоровано у вигляді скелі.

Третє озеро – для коропів коі, із заглибленням для зимування риб, водними рослинами для природного очищення та альтанкою. На березі «коропового озера» побудований амфітеатр. Тут відбуватимуться лекції, презентації, зустрічі. Загалом у Київському зоопарку щороку проводиться близько 90 освітніх заходів.

Усі три озера мають потужну систему очищення. Природне очищення здійснюватиме біологічне плато з рослин і каменів. Водночас уже змонтована система, яка відбиратиме з озер забруднену воду, здійснюватиме механічне очищення, а потім пропускатиме воду через ультрафіолетове випромінювання. Свіжа вода поступатиме в озера зі спеціально пробурених артезіанських свердловин. Бруд спускатиметься у каналізацію, а залишки відфільтрованої води використовуються для системи поливу зелених насаджень у зоопарку. Така сучасна і практично безвідходна система є далеко не у кожному європейському зоопарку.

«Київський зоопарк ніхто не проектував і не будував із таким комплексним підходом і з такою увагою до комфорту тварин, як це відбувається зараз», – зазначає Вячеслав Непоп.

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Окрім озер, проводиться будівництво нової вхідної групи на розі проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної. Буде облаштована площа, де зустрічатимуться екскурсійні групи, поруч – фудкорт, магазин сувенірів, туалети, камери для зберігання речей та великий акваріум. Акваріум із рибами і фудкорт можуть працювати допізна, на відміну від зоопарку, де звірі після заходу сонця переходять у нічний режим чи лягають спати, тому основні експозиції зоопарку закриваються о 18 годині, а взимку – ще раніше.

Поруч із новим входом постане новий приматник із зимовими та літніми вольєрами, які відповідають сучасним вимогам утримання тварин та дозволяють створити цікаві експозиції. Також будується універсальний вольєр для тимчасових експозицій або змішаних видів тварин. Ці об’єкти будуть завершені наступного року.

Директор зоопарку Кирило Трантін розповідає, що завдяки збереженій екосистемі ця зелена оаза у центрі міста вже стала притулком для багатьох міських тварин – тут гніздяться лелеки, прилітають качки перечекати сезон полювань, прибігають білки. Зоопарк перетворюється на затишний природний дім для тварин і на комфортне місце відпочинку киян та гостей Києва.