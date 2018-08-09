Через аварію на водогоні затопило місце розкопок на Поштовій площі в Києві

Через аварію на водогінній системі затопило місце розкопок кварталу Середньовічного Києва (XI-XIX ст.) на Поштовій площі в Києві.

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Про це повідомили громадські активісти у Facebook. Згідно з повідомленням, аварія на водогоні сталася вчора ввечері. Представники громади, які перебували на місці, викликали комунальників, а також поліцію та рятувальників.

«Вода руйнує пам'ятку на Поштовій площі. Тече вже з двох боків. Представники відповідальної структури були, але нічого не вирішили та поїхали», - повідомив один з активістів Віталій Білецький і додав, що комунальні служби взагалі не приїхали на виклики.

«Поліція зафіксувала факт руйнації пам'ятки археології місцевого значення. Що буде завтра, невідомо», - прокоментував ситуацію Білецький.

За інформацією активістів, з вечора і до глибокої ночі міські служби ігнорували звернення щодо аварії на пам'ятці.

«Ми вже неодноразово піднімали питання складного стану пам'ятки та необхідності її ревізії дослідниками, діяльність яким заблоковано ще з зими. На наше прохання саме з цього питання до міністра культури звернувся ряд депутатів Верховної Ради. Але допоки триває безлад в сфері охорони пам'яток, пам'ятки підпалюють, заливають водою», - написала член Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS), заступник голови правління громадської організації «Громада Андріївський узвіз» Ольга Рутковська

Вона також повідомила, що екскурсії до місця розкопок тимчасово припинені через аварію.

Як повідомляв УНІАН, з 20 червня на Поштовій площі триває безстрокова акція з вимогою створити музейний простір на місці розкопок, що ведуться на території, де планується будівництво ТРЦ. Активісти цілодобово перебувають на площі і поширюють інформацію про виявлені археологами знахідки та ситуацію із забудовою території, організовуючи екскурсії на місце знахідок.

21 червня депутати Київради підтримали рішення щодо вжиття заходів зі збереження археологічних знахідок на Поштовій площі з метою створення музею, але відхилили пропозиції щодо розірвання інвестиційного договору із забудовником цієї території.

5 липня Верховна Рада доручила Кабміну внести об’єкт культурної спадщини «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва» на Поштовій площі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категорією «пам’ятки національного значення».

8 серпня експертна рада Мінкульту підтримали надання виявленій пам’ятці на Поштовій площі статусу національної пам’ятки археології та рекомендувала міністерству розглянути питання про внесення до держреєстру ті археологічні знахідки, які були знайдені під час розкопок на Поштовій площі. Крім того, рекомендовано доопрацювати питання щодо включення цієї ж пам'ятки до державного реєстру в категорії пам'ятка історії.

Довідка УНІАН. Частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть було виявлено на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі. У липні 2016 року директор Департаменту культури КМДА Діана Попова заявила, що розкопки стародавнього міста на Поштовій площі продовжуватимуться і що проблем з фінансуванням робіт з консервації та збереження знахідок немає. Однак дослідження були призупинені в березні 2017 року.

У грудні 2017 року заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що через тиск ґрунту з усіх сторін, що виник через будівництво ТРЦ, є загроза подальшої безпечної експлуатації будівель навколо Поштової площі та метрополітену, тому археологічні та будівельні роботи призупинено.