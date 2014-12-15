У 15 столичних автомобілях ДАІ встановили платіжні термінали

У 15 столичних машинах ДАІ встановили платіжні термінали. Порушники правил дорожнього руху тепер зможуть заплатити штраф не від’їжджаючи від місця дорожньої пригоди, йдеться у сюжеті ТСН.

Змушувати платити негайно недобросовісних водіїв інспектори ДАІ не будуть. Лише пропонуватимуть варіанти - або платити через термінал у машині, або вже у касі банку.

Щоправда, це стосується штрафів за дрібні порушення, за які не передбачено вилучення водійських прав.

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У київському ДАІ кажуть, поки що це експеримент. Він вже тиждень працює у Дніпропетровську.

Якщо результати себе виправдають, платіжні термінали у машинах ДАІ з'являться і по всій Україні.