Названо дату, коли більш як на рік закриють частину "втомленого" мосту на Шулявці

Повністю закрити рух естакадою біля станції метро "Шулявська" можуть у вересні.

Частину розв'язки біля станції метро «Шулявська» в Києві перекриють для проїзду із 18 серпня, тобто трохи більше ніж за тиждень.

Про це ексклюзивно телеканалу «Київ» повідомив головний інженер КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» Олександр Здольник.

Він уточнив, що обмежать рух на заїздах поруч із шляхопроводом. Та поки що трафік на ньому не зупинятимуть, хоча сам міст вже почали розбирати.

За його словами, перекриття впровадять 18 серпня і воно діятиме більше року.

«Ми перекриваємо з'їзди з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги і перекриваємо з'їзди з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка з метою забезпечення можливості перекладки інженерних мереж в цьому вузлі», - сказав Здольник.

Повністю закрити рух естакадою можуть у вересні.

Читайте такожКличко пояснив вибір проекту реконструкції транспортної розв’язки на Шулявському мосту

Зазначається, що за планом реконструкція транспортного вузла триватиме майже півтора року.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2017 року у Києві частково обвалився Шулявський міст. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Ремонтні бригади оперативно відновили пошкоджену частину шляхопроводу.

У травні у КМДА повідомили, що експертами визначено фінальний варіант реконструкції Шулявського шляхопроводу. Об’єкт планували реконструювати за 12 місяців, вартість проекту оцінили у 400 млн грн. Передбачалось, що після реконструкції Шулявський шляхопровід стане сучасною магістраллю із достатньо високою пропускною можливістю. Однак роботи на шляхопроводі торік так і не розпочали.

18 квітня ц.р. міський голова Віталій Кличко заявив, що влада міста планує розпочати ремонт Шулявського мосту цього року, орієнтовна вартість робіт становитиме близько 1,5 млрд грн.

Однак у травні громадські активісти закликали КМДА і Кличка запросити незалежних експертів і провести новий конкурс на проект реконструкції шляхопроводу. У КМДА у відповідь заявили, що затверджений проект реконструкції відповідає сучасним вимогам і оптимізує транспортний рух на цій ділянці.

Наприкінці червня журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) з’ясували, що тендер з визначення компанії, що здійснюватиме реконструкцію транспортної розв’язки, розіграли непрозоро: між двома пов’язаними фірмами, які виводять на одного народного депутата – Максима Микитася, який є добрим знайомим мера Кличка.

У КМДА на це заявили, що тендер на реконструкцію Шулявського мосту проведено без порушень законодавства, а спекуляції навколо реконструкції мосту спрямовані на затягування початку робіт.

Центр протидії корупції 3 серпня, посилаючись на відповідь Печерського управління поліції м. Києва повідомив, що правоохоронці не бачать криміналу в матеріалах тендеру.