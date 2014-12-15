Вночі у Києві горів банк
04:19, 15 грудня 2014Київ
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У Києві у банку, що на вулиці Фрунзе, 25, спалахнула пожежа.
ТСН
Вогонь охопив дах будівлі, пізніше загорілося всередині, передає ТСН.
До приїзду пожежників дах палав уже ззовні.
Наразі невідомо, коли саме спалахнула пожежа.
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У приміщенні на Фрунзе, 25 розміщений головний офіс банк 3/4.
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За інформацією "Insider", банк належить Вадиму Іщенку. Раніше Forbes повідомляв, що банк знаходиться у сфері інтересів колишнього міністра фінансів Юрія Колобова.
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