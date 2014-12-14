Будинок профспілок на Майдані можуть знести - Кличко

Про це сказав мер столиці Віталій Кличко в ефірі радіо «Свобода».

«Зараз ми це вирішуємо. Є попередні дослідження, за якими цей будинок є настільки пошкодженим, що його потрібно зносити і будувати новий. Тобто, конструкції настільки пошкоджені пожежею і небезпечно відновлювати. Загалом це питання до експертів. Якщо зносити, то буде конкурс стосовно нової будівлі», - повідомив Кличко, відповідаючи на запитання стосовно подальшої долі столичного Будинку профспілок, який згорів під час акцій протесту в центрі Києва.

За словами мера, наразі питання з приводу майбутнього будинку обговорюється із профспілками, але оскільки для його вирішення потрібні кошти, яких у столичної влади не достатньо, обговорення не прискорюється.

Стосовно реконструкції Центрального універмагу на Хрещатику Кличко повідомив, що, за наявними розрахунками, ЦУМ відкриють після реконструкції через два роки.

Читайте такожНа міжнародний конкурс проектів з облаштування Майдану подано вже близько 300 заявокТакож мер висловив сподівання побачити оновлений Андріївський узвіз вже навесні. «Андріївський узвіз – візитівка Києва, старовинна вулиця, ми не маємо права її руйнувати. Це повинна бути пішохідна зона», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, столичний департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції (Держархбудінспекція) відмінив реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт у Будинку профспілок, оскільки в результаті будівельних робіт на об`єкті відбулася зміна конфігурації вказаного будинку.

Раніше Держархбудінспекція зверталась до уряду з проханням дозволити перевірку столичного Будинку профспілок, оскільки до інспекції надійшла інформація, що роботи на об`єкті виконуються з порушенням містобудівних норм і стандартів.

Довідка УНІАН. Столичний Будинок профспілок згорів у лютому цього року під час масових акцій протесту в Києві проти влади екс-президента України Віктора Януковича. Будівля, розташована на Майдані Незалежності, використовувалась активістами як штаб Національного опору. Під час штурму Євромайдану в ніч з 18 на 19 лютого співробітники силових структур підпалили Будинок профспілок, аби протестувальники залишили будівлю.

Наприкінці вересня голова Федерації профспілок України Григорій Осовий розповідав, що в Будинку профспілок ведеться робота з очищення несучих конструкцій і вивезення сміття. За його словами, обстеження будівлі планується провести в жовтні, після чого буде проведено конкурс для залучення інвестора і підрядної організації для відновлення об`єкту. Голова ФПУ також наголосив, що поки що в планах федерації відновлення Будинку профспілок у тому вигляді, в якому він був до пожежі. За його оцінками, відновлення об`єкту обійдеться приблизно в 60 млн. грн.