МВС обіцяє зупинити роботу всіх гральних закладів у Києві вже сьогодні

У цьому запевнив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк на свій сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Коли ви говорите про точки гральних автоматів, що нібито функціонують, перевіряйте інформацію. Якщо завтра в Києві, не дай Бог, буде працювати хоч один гральний заклад, повідомте мене персонально, приїду особисто. Районний керівник міліції нестиме особисту відповідальність, включно зі звільненням. Але запевняю, цього не буде», - написав Шкіряк в суботу ввечері.

За його словами, усі гральні зали, «державні лотереї» та підпільні казино будуть закриті. «Жодна точка не працюватиме, крапка», - заявив він.

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Раніше про наміри МВС зупинити функціонування всіх лотерейних салонів і гральних клубів у Києві, а потім і по всій країні в найближчі дні, повідомляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, у Києві міліція ліквідувала, зокрема, елітний гральний заклад у центрі столиці, в одному з торговельно-розважальних центрів на Бессарабці, в якому функціонували близько 130 ігрових автоматів, що, за різними оцінками, могли приносити власникам від 500 тис. до 1 млн доларів прибутку на місяць.