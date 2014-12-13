У 2015 році в Києві не буде нових станцій метро

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. Як повідомили УНІАН у прес-службі мера, він сказав, що підвищення тарифів на проїзд в метрополітені - дуже болюча тема для тих, хто користується цим видом транспорту.

Читайте такожКиївська влада розповіла, коли і на скільки підніме ціну на проїзд у транспорті

"У нас сьогодні найдешевший проїзд у метро в світі. Але метрополітен повинен працювати, повинен підвищуватися рівень безпеки, оновлюватися рухомий склад. Нам потрібно ремонтувати ескалатори, продовжувати будувати нові станції метро, погасити заборгованість по зарплаті", - сказав мер.

"Ми змушені підняти ціну. Щоб метро ефективно і безпечно працювало, ми змушені це зробити", - сказав мер і зазначив, що це непопулярне рішення, але в умовах зростання інфляції і цін на енергоносії інакше неможливо.

За словами Віталія Кличка, киян цікавить, куди підуть кошти від підвищення тарифів на проїзд. Він повідомив, що з 1,5 млрд грн, які планує отримати метрополітен в 2015 році, 800 млн грн - податки і зарплата, 150 млн грн - плата за енергоносії, 300 млн грн - погашення боргів за оновлений склад вагонів та оновлення технічного забезпечення. "Все інше піде на розвиток метрополітену", - запевнив мер.

Крім того, зазначив мер, гостро стоїть питання щодо проведення ремонту деяких підземних тунелів, оскільки швидкість поїздів метро на деяких ділянках не перевищує 20-30 км/год через їх зношеність.

Також мер зазначив, що в наступному році через низький рівень фінансування неможливо буде відкрити нові станції метро. "Ми зможемо відкривати станції в тому випадку, якщо Києву в повному обсязі будуть повертатися податки на доходи фізичних осіб", - сказав він.