У Києві налічується близько мільйона автомобілів і лише 6 тисяч паркувальних місць - мер

У січні влада Києва розпочне проведення тендерів на облаштування сучасних парковок.

Про це мер Києва Віталій Кличко сказав в інтерв`ю Радіо Свобода, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами Кличка, у столиці налічується близько 1 млн автомобілів, при цьому паркувальних місць - лише 6 тисяч. ”Цих місць повинно бути набагато більше. Але ми повинні створювати належні умови для паркування автівок, щоб не було випадків незаконного паркування на Хрещатику, у пішохідних зонах тощо. Тому з наступного місяця ми розпочнемо публічні аукціони і тендери на облаштування у столиці сучасних парковок”, - сказав він.

Читайте такожУ Києві стартує реформа парковок: в місто повернуть евакуатори, а колеса знову блокуватимуть

Водночас, наголосив Кличко, для запобігання незаконному паркуванню, яке блокує і зважає руху автотранспорту, планується залучати евакуатори.