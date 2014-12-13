Комплексну схему розміщення МАФів у Києві презентують у січні - Кличко

Комплексна схема розміщення МАФів у Києві буде презентована громадськості вже в січні.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив після зустрічі з ініціативною групою мітингувальників - власників МАФів, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Комплексна схема розміщення МАФів буде готова найближчим часом, і вже наступного місяця ми презентуємо її громадськості. Жодних виключень для ларьків, де продають алкогольні напої біля навчальних закладів, які розміщені в червоній зоні біля виходів зі станцій метро, зупинок громадського транспорту, не буде. Всі вони мають бути демонтовані», – наголосив Кличко.

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Міський голова закликав власників МАФів повідомляти про факти корупції та вимагання хабарів з боку чиновників на спеціальний номер: (096) 588-11-88. «Ми повинні разом боротися з поборами та фактами корупції. Якщо ви зіткнулися з фактами вимагання хабара – обов’язково повідомляйте про це», – зазначив Кличко.

За словами мера Києва, легально встановлені МАФи повинні сплачувати пайові внески до бюджету столиці, і жодних винятків бути не може. «Підприємці мають працювати відкрито і наповнювати бюджет міста. На сьогодні ж майже половина МАФів не мають ніяких дозволів, розміщені незаконно і продовжують працювати «в тіні», – заявив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, 12 грудня Кличко після зустрічі з мітингувальниками - власниками МАФів підписав розпорядження про відсторонення Андрія Вавриша від виконання повноважень заступника директора департаменту – начальника служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури КМДА і проведення перевірки його діяльності. У документі також ідеться про створення робочої групи, яка перевірить інформацію про факти корупції, що навели підприємці-власники МАФів.