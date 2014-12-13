У Києві може з'явитися музей легендарного авіаконструктора Сікорського

Київська садиба легендарного авіаконструктора Ігоря Сікорського, котру вже практично втрачено через занепад, може стати музеєм

Допомогти з грошима на реконструкцію готові в Сполучених Штатах, де легендарний конструктор довгий час жив і працював, йдеться в сюжеті ТСН.

Садибу ще багато років тому віддали в оренду фіктивному фонду. Громадські активісти кажуть, її навмисно доводять до руйнації. Про те, що будинок - частина світової історії, сьогодні нагадує хіба імпровізована галерея вздовж стіни.

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Скільки коштів треба, аби Київ мав музей видатного конструктора, порахують найближчим часом. До робіт необхідно братися негайно - поки будівлю, зведену понад 100 років тому, ще можна врятувати.