Заступник директора департаменту містобудування та архітектури КМДА відсторонений від виконання обов'язків

Як повідомили в прес-службі мера, в документі також йдеться про створення робочої групи, яка перевірить інформацію про факти корупції, наведені підприємцями - власниками МАФів під час сьогоднішньої зустрічі з Віталієм Кличком.

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До кінця грудня робоча група повинна подати звіт київському міському голові з цього питання.

Сьогодні Віталій Кличко зустрівся з мітингувальниками - власниками тимчасових споруд, які прийшли до КМДА з вимогою звільнити одного з чиновників міської адміністрації. Мер сказав, якщо звинувачення в корупції стосовно якогось із столичних чиновників підтвердяться, вони мають бути звільнені і притягнуті до відповідальності.