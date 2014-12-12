Заступник директора департаменту містобудування та архітектури КМДА відсторонений від виконання обов'язків
Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про відсторонення від виконання повноважень заступника директора департаменту містобудування та архітектури начальника служби містобудівного кадастру Київської міськдержадміністрації Андрія Вавриша і про проведення перевірки його діяльності.
Як повідомили в прес-службі мера, в документі також йдеться про створення робочої групи, яка перевірить інформацію про факти корупції, наведені підприємцями - власниками МАФів під час сьогоднішньої зустрічі з Віталієм Кличком.
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До кінця грудня робоча група повинна подати звіт київському міському голові з цього питання.
Сьогодні Віталій Кличко зустрівся з мітингувальниками - власниками тимчасових споруд, які прийшли до КМДА з вимогою звільнити одного з чиновників міської адміністрації. Мер сказав, якщо звинувачення в корупції стосовно якогось із столичних чиновників підтвердяться, вони мають бути звільнені і притягнуті до відповідальності.