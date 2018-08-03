Пантелєєв: Київ остаточно повернув контроль над тепловим господарством

За його словами, для успішного завершення процесу повернення теплового господарства під управління міста була проведена комплексна робота.

Київ з 1 серпня остаточно повернув під управління громади весь теплоенергетичний блок, що обслуговує місто.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в інтерв'ю інформаційному агентству «УНІАН».

«Це воістину історична подія: в управління міста повернуто весь теплоенергетичний блок. А це майже сотня тисяч об'єктів: 2,6 тис. кілометрів теплових мереж ТЕЦ, дві сотні котелень, станції теплопостачання, сміттєспалювальний завод «Енергія». Все це знову перейшло у власність комунального підприємства, а значить – громади міста. З приватної компанії «Київенерго» більш ніж 7,5 тисяч кваліфікованих співробітників переведені на комунальне підприємство «Київтеплоенерго», – повідомив заступник міського голови.

За його словами, для успішного завершення процесу повернення теплового господарства під управління міста була проведена комплексна робота: міжнародними компаніями проведено технічний та економічний аудит стану теплоенергетичного комплексу, а також виконана повна інвентаризація майна.

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«Також було створено нове міське спеціалізоване підприємство, яке взяло на себе функції надання тепла та гарячої води киянам. Причому на цьому шляху ми зустріли безліч перешкод і надзвичайно мало підтримки», – зазначив Пантелєєв.

Найбільшою проблемою для керівництва Києва стала позиція НАК «Нафтогаз України», яка вимагала погашення всіх боргів, накопичених за період дії договору з «Київенерго».

«У цій сумі значаться штрафи і пені, які «Нафтогаз» нараховував «Київенерго» за несвоєчасну оплату газу. Вони склали близько 1,2 млрд грн. Це величезна сума, для погашення якої на сьогодні немає джерела», – повідомив заступник міського голови.

При цьому «Нафтогаз» як і раніше відмовляється підписувати договір на поставку газу, поки не будуть сплачені всі борги, що тягне за собою ризик зупинки міських ТЕЦ, які виробляють не лише тепло, а й електричну енергію.

«Ми були близькі до застосування графіків аварійних відключень електроенергії. Це вкрай негативно позначилося б на життєзабезпеченні міста. Щоб уникнути ризику надзвичайної ситуації, нам довелося укласти тимчасовий договір на поставку природного газу з комерційним підприємством УНБ (ПРАТ «ДК «Укрнафтобуріння», – ред.), у якого ми закупили 18 млн кубів газу. Цього вистачить для безпечної роботи ТЕЦ-5. Вважаю це рішення правильним і виваженим, адже ми не могли допустити виникнення надзвичайної ситуації в місті», – зазначив Пантелєєв.

Він також додав, що ситуація з газом не позначиться на підготовці до опалювального сезону. За словами заступника мера, «Київтеплоенерго» вже виконало велику частину запланованих гідравлічних випробувань, продовжує закуповувати техніку, зберігає необхідні соціальні стандарти для персоналу.