На маршруті київської міської електрички знову працюють 10 поїздів, два - все ще на ремонті

З другої половини дня 12 грудня відновлюється робота одного з поїздів міської електрички, які було знято для проведення ремонту.

Як повідомляє КП «Київпастранс», таким чином на кільці знову обслуговуватимуть пасажирів 10 електропоїздів.

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Ознайомитись з розкладом руху поїздів електрички кияни можна на сайті www.kpt.kiev.ua.

Разом з тим, два електропоїзди, які курсують за скороченим маршрутом «Дарниця – Київ-Петрівка – Дарниця» наразі продовжують знаходитись на ремонті.

Як повідомлялось, на балансі КП «Київпастранс» для забезпечення пасажирських перевезень міською електричкою знаходиться 12 електропоїздів, з яких 10 електропоїздів курсують по кільцевому маршруту, а 2 за скороченим маршрутом «Дарниця – Київ-Петрівка – Дарниця».

З другої половини дня 8 грудня тимчасово з технічних причин було відмінено відправлення одного з поїздів міської електрички, що рухається по кільцевому маршруту за розкладом: у ранкові години: №№7408, 7421/22, 7433; у вечірні години: №№7332, 7341/42, 7353/54, 7363.

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Раніше, 2 грудня тимчасово було відмінено відправлення електропоїзду міської електрички, який рухається за скороченим маршрутом «Дарниця – Київ-Петрівка – Дарниця», а саме: у ранкові години: №№7203, 7205, 7207, 7410, 7204; у вечірні години: №№7211, 7215, 7210, 7214.

Перед цим відмінено відправлення електропоїздів: у ранкові години: №№7201, 7202, 7206, 7437; у вечірні години:№№7336, 7208, 7209, 7212, 7213, 7216, 7217, 7471.