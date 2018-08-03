Кличка закликали звільнити головного ветеринара Києва Заславського через конфлікт у притулку для тварин "Сиріус"

Коментуючи звернення, Грановський зазначив, що новий директор комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Михайло Заславський має на меті взяти під контроль фінансові потоки приватного притулку.

Народні депутати України закликали мера Києва Віталія Кличка негайно втрутитися в ситуацію, яка склалася довкола притулку для безпритульних собак «Сиріус».

Відповідне депутатське звернення опублікував на своїй сторінці в Facebook Олександр Грановський. Під документом підписалися сотні народних обранців.

Коментуючи звернення, Грановський зазначив, що новий директор комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Михайло Заславський має на меті взяти під контроль фінансові потоки приватного притулку.

«По якому праву будь-який чиновник може собі дозволити чинити тиск на пожежників, співробітників СЕС, ветеринарної служби, податківців? А про що їх просить цей чиновник? Тільки про одне - заявитися з перевіркою і наказати передати контроль над притулком, в якому близько 3 тисяч тварин», - пояснює Грановський.

Депутат стверджує, що конфлікт між активістами і «Сиріусом» повністю управляється з комунального підприємства. «Ця безглузда ситуація розділила справжніх героїв і захисників прав тварин на 2 табори. Хіба це припустимо? На жаль, ці люди навіть не уявляють, що вони перейшли в користування в руки однієї людини, яка переслідує тваринні інстинкти. І це єдине, що пов'язує цього фахівця з тваринним світом», - пише Олександр Грановський.

Заславський був призначений в жовтні 2017 року. Комунальне підприємство відповідає за утримання та регулювання чисельності безпритульних тварин. У своєму офіційному зверненні до Віталія Кличка народні депутати вказують, що замість забезпечення киян якісними ветеринарними послугами, Заславський почав неправомірно витрачати бюджетні кошти. Меру Києва нагадали, як у травні чиновник побив двох жінок-волонтерів, а в червні, спільно з групою осіб, вчинив напад на приватний притулок «Сиріус». За цим фактом відкрито два кримінальних виробництва.

Коментуючи той напад керівник притулку Олександра Мезинова зазначила, що Заславський покинув притулок, не дочекавшись викликаної поліції... «Допомогти нікому, зате облити брудом і образити - бажаючих предостатньо», - писала Мезинова.

У своєму зверненні депутати просять Кличка вивчити обставини справи і звільнити Заславського із займаної посади.

Коментуючи заклик звільнити чиновника, Грановський зазначив, що не бачить іншого виходу: «Боюся, є проблема: і кримінальні справи, і неприйнятна поведінка державного мужа, і кулаки на адресу звичайних жінок, і відсутність компетенцій займатися подібними справами... У мене сьогодні опустилися руки. Я не бачу іншого виходу з ситуації, що склалася. Мій єдиний мотив - допомогти тваринам. Іншого немає і бути не може».