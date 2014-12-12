Французька компанія дослідить в Києві оптимізацію системи теплопостачання

Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА), відповідний Меморандум про взаєморозуміння між КМДА, консалтинговою компанією Seureca та ПАТ «Київенерго» підписаний сьогодні.

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У трьох пілотних районах столиці - Шевченківському, Голосіївському та Оболонському - будуть досліджені особливості роботи системи теплопостачання, можливості використання альтернативного палива, наприклад, біомаси, а також проведення заходів по енергозбереженню.

«В результаті цієї спільної роботи до початку 2016 року місто отримає комплекс професійних рекомендацій європейських експертів, які в подальшому будуть втілені в рамках реалізації міської програми енергозбереження», - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Він зазначив, що лише з урахуванням впровадження кращих європейських практик і залучення довгострокових інвестицій можна говорити про реальні перспективи програм енергозбереження в столиці.

«Міська влада готова створити умови для конструктивного і відкритого діалогу, який дозволить у підсумку досягти оптимізації роботи системи теплопостачання Києва», - підкреслив він.

Як зазначається, результати дослідження будуть використані ПАТ «Київенерго» для поетапної комплексної реконструкції системи теплопостачання Києва, а також реалізації проектів з використання відновлюваних джерел енергії.

«У рамках дослідження буде розроблено проект комплексної реконструкції системи теплопостачання та котелень в декількох районах міста. Він припускає укрупнення котелень, їх автоматизацію та частковий перехід на альтернативне паливо (біомасу)», - повідомив керівник економічного відділу Посольства Франції в Україні Вінсент Фалькоз.

Фінансування буде здійснюватися за рахунок коштів гранту французького уряду. Про виділення гранту посол Франції в Україні Ален Ремі повідомив Київському міському голові Віталію Кличку в офіційному листі.

Консалтингова інжинірингова компанія Seureca входить в групу Veolia Environnement Consulting Engineers. Seureca спеціалізується на міжнародних проектах у сфері енергетики, водопостачання, водовідведення та поводження з твердими відходами.

Раніше компанія Seureca вже проводила подібні дослідження в містах різних країн, в тому числі в Івано-Франківську.