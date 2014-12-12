Обурений Кличко вийшов до протестувальників під КМДА: "я тобі у вухо крикну" (відео)

Сьогодні в центрі Києва підприємці вимагали навести порядок з МАФами в столиці й перекривали Хрещатик, а обурений мер Віталій Кличко вийшов до протестуючих з нецензурними словами, повідомляє ТСН.ua.

Столичні активісти вийшли на вулиці, щоб вимагати від влади Києва впорядкувати розміщення МАФів.

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У соцмережах повідомляють, що пікетувальники стояли під КМДА кілька годин і врешті-решт вирішили заблокувати дорогу. До них вийшов і столичний мер Кличко. Він підійшов впритул до одного з мітингувальників, стягнув з нього шапку і сказав: "Я тобі у вухо крикну наступного разу, зрозумів". Коли ж столичний мер побачив, що активісти виходять на проїжджу частину, то вилаявся словом "бл*дь" і відправився їх зупиняти.