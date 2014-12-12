Причиною пожежі на Бессарабському ринку назвали недопалок

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на адміністрацію ринку.

Як поінформували у підприємстві, у приміщенні працюють спеціалісти та слідчо-оперативна група, які й дадуть остаточну оцінку події. За попередніми даними, пожежа почалася близько 16 години у четвер, 11 грудня, від недопалка, який потратив у люк поблизу одного із входів. У підвалі зайнялася тирса, задимлення від якої розповсюдилося на перший поверх. Загальна площа пожежі становить близько 40 кв м, жертв і постраждалих немає. Збитки, спричинені пожежею, встановлюються.

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Сьогодні ринок працює у штатному режимі, наслідки займання та задимлення будуть ліквідовані у найближчий час.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в Києві у підвальному приміщенні Бессарабського ринку сталася пожежа. Було проведено евакуацію 80 осіб.

На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 40 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в Києві.