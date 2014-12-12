Міська електричка щомісяця завдає бюджету Києва 4 млн грн збитків

15:31, 12 грудня 2014
Київ
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Міська електричка у нинішньому режимі роботи і при діючому тарифі щомісяця завдає 4 млн грн збитків бюджету столиці.

Городская электричка не выгодна киевским властям \Фото УНИАН

Про це сказав генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель. «На сьогоднішній день міська електричка приносить збитки місту, місцевому бюджету та КП «Київпастранс» приблизно 4 млн грн. в місяць», - сказав він.

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Щоб зменшити збитковість, за словами Сергія Майзеля, необхідно перш за все «правильно зарежимить всі платформи, щоб кияни не знаходили безліч «дірок», як проїхати безкоштовно», і треба доопрацювати саму інфраструктуру цього виду пасажирського транспорту.

«Після цього міська електричка буде дійсно користуватися попитом і не буде приносити збитки», - сказав керівник «Київпастрансу».

На його думку міська електричка - це дуже хороший для столиці проект і якщо його доопрацювати і вкласти певну суму грошей - то це буде дійсно зручним наземним метро.

Сергій Майзель повідомив, що на наступний рік на поліпшення інфраструктури електрички, зокрема, на платформи, планується закласти близько 5 млн грн і приблизно 41 млн грн - на нові станції, під'їзні шляхи.

«У 2015-2016 роках ми плануємо оновити рухомий склад. Та у 2017-му все-таки 12 поїздів вже будуть сучасними новими комфортними», - зазначив він.

Про розклад руху міської електрички він повідомив, що в даний час завершується розробка нового графіка. Робота ведеться з Південно-Західній залізниці. «І з нового року буде наближений графік з інтервалом не більше 17 хвилин», - сказав Сергій Майзель. За його словами, поки менший інтервал не вдається реалізувати через те, що поза кільцю рухаються також вантажні електропоїзди, і поїзди приміського і міжміського і міжнародного сполучення.

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