Міська електричка щомісяця завдає бюджету Києва 4 млн грн збитків

Про це сказав генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель. «На сьогоднішній день міська електричка приносить збитки місту, місцевому бюджету та КП «Київпастранс» приблизно 4 млн грн. в місяць», - сказав він.

Читайте такожВлада Києва хоче підвищити вартість проїзду в міській електричці

Щоб зменшити збитковість, за словами Сергія Майзеля, необхідно перш за все «правильно зарежимить всі платформи, щоб кияни не знаходили безліч «дірок», як проїхати безкоштовно», і треба доопрацювати саму інфраструктуру цього виду пасажирського транспорту.

«Після цього міська електричка буде дійсно користуватися попитом і не буде приносити збитки», - сказав керівник «Київпастрансу».

На його думку міська електричка - це дуже хороший для столиці проект і якщо його доопрацювати і вкласти певну суму грошей - то це буде дійсно зручним наземним метро.

Сергій Майзель повідомив, що на наступний рік на поліпшення інфраструктури електрички, зокрема, на платформи, планується закласти близько 5 млн грн і приблизно 41 млн грн - на нові станції, під'їзні шляхи.

«У 2015-2016 роках ми плануємо оновити рухомий склад. Та у 2017-му все-таки 12 поїздів вже будуть сучасними новими комфортними», - зазначив він.

Про розклад руху міської електрички він повідомив, що в даний час завершується розробка нового графіка. Робота ведеться з Південно-Західній залізниці. «І з нового року буде наближений графік з інтервалом не більше 17 хвилин», - сказав Сергій Майзель. За його словами, поки менший інтервал не вдається реалізувати через те, що поза кільцю рухаються також вантажні електропоїзди, і поїзди приміського і міжміського і міжнародного сполучення.