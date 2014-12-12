У "Київпастрансі" вважають, що пільги на проїзд у транспорті переселенцям не потрібні

Таку заяву зробив генеральний директор комунального підприємства "Київпастранс" Сергій Майзель.

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"У приміщеннях "Київпастрансу" живуть сім'ї переселенців. Ми пропонуємо їм робочі місця, щоб вони пішли працювати до нас. І пропонуємо різну роботу. Але 3% тільки пішли працювати, а всі інші не хочуть. Вони отримують пільги, ми їх 3 рази в день годуємо. Я не кажу, що це погано. У них зараз перехідний період, але він не може тривати вічно. Хто хоче працювати, той не думає про пільги", - пояснив свою позицію Сергій Майзель.

Він зазначив, що безкоштовним проїздом повинні користуватися лише люди, які дійсно потребують пільг, зокрема, пенсіонери.

"У нас сьогодні стільки пільг, що і ми, і місто, і уряд країни вже не розуміють, скільки є пільг на безкоштовний проїзд у транспорті", - зазначив керівник підприємства.