З'явилося відео з місця бійки українських та французьких фанатів у центрі Києва

11:21, 12 грудня 2014
Київ
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У мережі з'явився відеозапис з місця учорашньої бійки, яка сталася  у центрі столиці між українськими та французькими футбольними вболівальниками.

Скріншот відео

Фанати побилися перед матчем Ліги Європи "Дніпро" - "Сент-Етьен" (1:0). За фактом інциденту правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Як повідомляв УНІАН, в результаті бійки було госпіталізовано двох французьких вболівальників.

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