З'явилося відео з місця бійки українських та французьких фанатів у центрі Києва

У мережі з'явився відеозапис з місця учорашньої бійки, яка сталася у центрі столиці між українськими та французькими футбольними вболівальниками.

Фанати побилися перед матчем Ліги Європи "Дніпро" - "Сент-Етьен" (1:0). За фактом інциденту правоохоронці порушили кримінальне провадження. Як повідомляв УНІАН, в результаті бійки було госпіталізовано двох французьких вболівальників.

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