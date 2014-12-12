З'явилося відео з місця бійки українських та французьких фанатів у центрі Києва
11:21, 12 грудня 2014Київ
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У мережі з'явився відеозапис з місця учорашньої бійки, яка сталася у центрі столиці між українськими та французькими футбольними вболівальниками.
Бійка сталася у центрі Києва / Скріншот відео
Фанати побилися перед матчем Ліги Європи "Дніпро" - "Сент-Етьен" (1:0). За фактом інциденту правоохоронці порушили кримінальне провадження.
Як повідомляв УНІАН, в результаті бійки було госпіталізовано двох французьких вболівальників.
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