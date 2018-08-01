Кличко: Кияни залишаються заручниками позиції «Нафтогазу»

Мешканці столиці наразі залишаються заручниками позиції НАК «Нафтогаз». Про це в ефірі «Сніданку з 1+1» заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Нафтогаз продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії. Це більше 1 млрд 200 млн. гривень. Я не можу собі дозволити подарувати комусь, до прикладу, 10 нових дитсадків або 150 кілометрів доріг, - підкреслив Кличко. - “Нафтогаз” робить заручниками ситуації нас, киян. Ми продовжуємо перемовини з «Нафтогазом» і не хочемо затягувати цей процес. Я переконаний, що наступне судове засідання повинне вирішити це питання”, - відзначив Віталій Кличко.

Разом з тим, він зазначив, що місто готове до різних можливих сценаріїв розвитку подій.

Мер повідомив, що ситуація, в якій «Нафтогаз» відмовляється підписувати угоду про поставку місту газу, може спричинити загрозу регіонального рівня. Тому, щоб цього не сталося, питання винесене на національний рівень - для розв‘язання проблеми столиця звернулася до Уряду.

“Але сподіваюся, що надзвичайних ситуацій вдасться уникнути. Ми розраховуємо, що досягнемо домовленостей, які дозволять відновити постачання гарячої води в квартири киян та не допустити відключень електроенергії в місті”, - сказав Кличко.

Нагадаємо, місто послідовно виконує рішення Київради щодо припинення угоди з «Київенерго» та повертає під контроль громади майно, що 17 років перебувало в управлінні комерційної структури.