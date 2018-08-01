У Києві чоловік "безкоштовно" пропускав людей в метро, але повелительці турнікетів це не сподобалося (відео)

Чоловік, використовуючи свою картку для оплати проїзду, пропускав на станцію метро інших людей безкоштовно для них.

На одній зі станцій київського метро чоловік "безкоштовно" пропускав інших пасажирів, але черговій на пропускному пункті це не сподобалося - вона заблокувала турнікети і "натравила" поліцейського.

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Відповідне відео опубліковано в пабліку «Los Solomas/Солом'янський район» у соцмережі Facebook.

На кадрах видно, як чоловік, використовуючи свою картку для оплати проїзду, пропускав на станцію інших людей безкоштовно для них.

Проте співробітниця метрополітену, яка чергувала на пропускному пункті, з невідомої причини почала блокувати турнікети.

На питання про підстави для блокування турнікетів представник метро послалася на якусь "інструкцію", і покликала поліцейського. Однак той теж нічого не зробив, так як не було ніяких порушень.

Раніше УНІАН повідомляв, що 31 липня, в останній день безкоштовного обміну старих жетонів на нові для проїзду в київському метро, чоловік приніс на обмін 2300 жетонів старого зразка. Якщо їздити двічі в день, цього запасу вистачить майже на 3,5 року.