У Києві чоловік "безкоштовно" пропускав людей в метро, але повелительці турнікетів це не сподобалося (відео)
На одній зі станцій київського метро чоловік "безкоштовно" пропускав інших пасажирів, але черговій на пропускному пункті це не сподобалося - вона заблокувала турнікети і "натравила" поліцейського.
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Відповідне відео опубліковано в пабліку «Los Solomas/Солом'янський район» у соцмережі Facebook.
На кадрах видно, як чоловік, використовуючи свою картку для оплати проїзду, пропускав на станцію інших людей безкоштовно для них.
Проте співробітниця метрополітену, яка чергувала на пропускному пункті, з невідомої причини почала блокувати турнікети.
На питання про підстави для блокування турнікетів представник метро послалася на якусь "інструкцію", і покликала поліцейського. Однак той теж нічого не зробив, так як не було ніяких порушень.
Раніше УНІАН повідомляв, що 31 липня, в останній день безкоштовного обміну старих жетонів на нові для проїзду в київському метро, чоловік приніс на обмін 2300 жетонів старого зразка. Якщо їздити двічі в день, цього запасу вистачить майже на 3,5 року.