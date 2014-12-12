У Києві на Новий рік заборонили салюти

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Ввели табу на піротехніку ще у вересні - через трагічні події на Сході. Заборона мала тривати три місяці, проте тепер її продовжили, щоб не лякати киян, які можуть переплутати шум від салютів або петард із справжніми вибухами. Порушників обіцяють карати.

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"Порушення цієї заборони підпадає під правопорушення і зрозуміло, що це буде починаючи від того, якщо батьки не угледіли за дітьми - це може бути штраф, аж до серйозної відповідальності", - заявив секретар Київради Олексій Резніков.