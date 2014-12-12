Станцію метро "Майдан Незалежності" закрили, не працює навіть пересадка

09:57, 12 грудня 2014
Київ
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У зв’язку з отриманням інформації про загрозу вибуху, станція «Майдан Незалежності» зачинена для входу та виходу пасажирів.

метро / Радіо Свобода

Також станція не працює як пересадочна з лінії на лінію.

Як повідомляється на сайті Київського метрополітену, поїзди прослідують повз станцію без зупинки.

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Подальший режим роботи станцій залежатиме від результатів перевірки правоохоронними органами.

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