Через пожежу на Бессарабському ринку евакуювали 80 осіб

Сьогодні в Києві у підвальному приміщенні Бессарабського ринку сталася пожежа.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України в Києві, о 16.33 надійшла інформація про те, що на Бессарабській площі 1, в складі підвального приміщення виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники евакуювали 80 осіб.

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О 17.06 пожежу на площі 40 кв. м локалізували, а о 17.16 - повністю її ліквідували.

На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 40 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в Києві.

Жертв та постраждалих немає.

Наразі обставини виникнення пожежі з’ясовує слідчо-оперативна група.