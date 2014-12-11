Через пожежу на Бессарабському ринку евакуювали 80 осіб
20:18, 11 грудня 2014Київ
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Сьогодні в столиці гасили пожежу на Бессарабському ринку.
Обставини виникнення пожежі з’ясовує слідчо-оперативна група / uainfo.org
Сьогодні в Києві у підвальному приміщенні Бессарабського ринку сталася пожежа.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС України в Києві, о 16.33 надійшла інформація про те, що на Бессарабській площі 1, в складі підвального приміщення виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники евакуювали 80 осіб.
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О 17.06 пожежу на площі 40 кв. м локалізували, а о 17.16 - повністю її ліквідували.
На місці події працювало 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 40 чоловік особового складу ГУ ДСНС України в Києві.
Жертв та постраждалих немає.
Наразі обставини виникнення пожежі з’ясовує слідчо-оперативна група.
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