Київська влада розповіла, коли і на скільки підніме ціну на проїзд у транспорті

Згідно з проектом розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху», ціна на разовий проїзд у столичному метрополітені і міській електричці з лютого 2015 року складе 4 грн, а при купівлі проїзних безконтактних карток - від 3,16 до 3,9 грн. У наземному транспорті вартість разового проїзду становитиме 3 грн.

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При цьому Василь Яструбинський зазначив, що «економічно обгрунтований тариф на перевезення пасажирів у метрополітені становить 4,48 грн».

У свою чергу начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віталій Брагінський заявив, що в даний час для ефективного обслуговування пасажирів тільки для ремонту тунелів та рухомого складу необхідно понад 2,5 млрд грн. Віталій Брагінський додав, що після підвищення тарифу метрополітен планує збільшити дохід до 1,5 млрд грн на рік, що дозволить покрити борги підприємства, сплатити податки, провести необхідне технічне забезпечення та вчасно виплачувати заробітну плату.



Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Київська міська державна адміністрація на своєму офіційному інтернет-порталі опублікувала текст проекту розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».