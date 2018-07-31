Віталій Кличко: пам’ятник Іллі Муромцю відкриємо наприкінці цього тижня

Частини для форм скульптури, які потім заливали бронзою, спочатку виготовили за допомогою 3D-принтера.

Пам’ятник богатирю Іллі Муромцю відкриють у столиці наприкінці цього тижня у парку «Муромець».

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook. Також він оприлюднив відео «мандрів» Муромця на Труханів острів.

«Друзі! Ілля Муромець вже доїхав на Труханів острів. Сьогодні вранці скульптура, яку в розібраному вигляді завантажили на великий тягач, вирушила Києвом із ливарні до парку «Муромець». Вже на місці пам’ятник богатирю збирають і розпочнуть встановлювати. Як я вже говорив, це буде унікальний пам’ятник, створений за найсучаснішими технологіями. Працював над ним молодий талановитий скульптор Володимир Журавель. А позував для образу богатиря Василь Вірастюк. Вже наприкінці тижня у парку «Муромець», де облаштували першу чергу зони відпочинку, можна буде оцінити величного Іллю Муромця. Адже пам‘ятник буде 11 метрів заввишки — разом із пагорбом і гранітним постаментом», — написав Віталій Кличко.

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Пам'ятник богатирю часів Київської Русі Іллі Муромцю, який встановлюють у Києві, створили за унікальною технологією, що до цього не використовували для скульптур такого великого розміру. Частини для форм скульптури, які потім заливали бронзою, спочатку виготовили за допомогою 3D-принтера. Таку унікальну технологію запропонував молодий скульптор Володимир Журавель, який працював над Муромцем. Із роботами Володимира Журавля кияни уже знайомі. Зокрема, це усім відома композиція із скульптур дітей на Поштовій площі.

Раніше Віталій Кличко пояснював, чому виникла ідея встановити у Києві пам’ятник Муромцю.

«Ілля Муромець, який, за переказами, народився під Черніговом, служив князю Володимиру, охороняв місто Київ і похований у Києво-Печерській лаврі, — це наш богатир, це наша історія. Яку сьогодні, на жаль, намагаються у нас поцупити. Тому Муромець стоятиме у Києві, на території Труханового острова, там, де колись розташовувалася дружина князя Володимира!» — зазначав мер столиці.