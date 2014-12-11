У центрі Києва побилися футбольні фанати: госпіталізовано 2 французів

У Києві в результаті бійки футбольних фанатів госпіталізовані двоє французьких вболівальників.

Про це повідомив народний депутат України, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

«Кілька годин тому на вул. Прорізній сталася бійка між французькими футбольними уболівальниками й українськими футбольними фанатами. Французи приїхали вболівати за клуб «Сент-Етьєн», який сьогодні в Києві грає з ФК ”Дніпро”. Двох французів відвезли швидкою допомогою з розбитими головами», - написав Геращенко.

Він також повідомив, що міліція затримала двох футбольних хуліганів громадян України».

У Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві УНІАН повідомили, що в центрі столиці сталася масова бійка футбольних фанатів.

«Сьогодні близько 18 год. на розі вулиць Хрещатик та Прорізна сталася бійка за масової участі футбольних фанатів», - йдеться в повідомленні. За підозрою у скоєнні протиправних дій правоохоронці затримали двох чоловіків.

За даними ВЗГ, «в результаті інциденту постраждало четверо людей (інформація щодо постраждалих уточнюється), яких з різними тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняних закладів столиці».

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського райуправління міліції Києва. Правоохоронці з’ясовують усі обставини та мотиви скоєного.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного обліку Шевченківського РУ ГУМВС України в місті Києві. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, футбольні ультрас мітингували біля будівлі Федерації футболу України з вимогою звільнити арбітра Дмитра Кутакова, який судив матч між командами «Волинь» (Луцьк) – «Металіст» (Харків)».

«Розлючені мітингувальники порушували громадський порядок - кидали фаєри, поводилися агресивно і зухвало. Державне майно не пошкодили», - заявляли в міліції.

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Через певний час значна частина фанатів розійшлася, поінформували у ВЗГ.

До рішучих дій фанатів призвів суддівський скандал у матчі 10-го туру чемпіонату України ”Волинь” - ”Металіст”. Гра була перервана на 88-й хвилині, коли на поле вибігли луцькі ультрас, незадоволені рішеннями головного арбітра матчу Кутакова.

Тепер ”Волині” загрожує технічна поразка 0:3 і дискваліфікація стадіону. Рішення ж щодо матчу в ФФУ приймуть після Нового року. У свою чергу ”Волинь” вимагає довічної дискваліфікації Кутакова і перегравання матчу.