Поліція Києва пообіцяла втручатися в конфлікт активістів і забудовника на Осокорках

Противники будівництва на Осокорках вважають, що роботи проводяться незаконно і можуть призвести до знищення прилеглих озер.

У поліції мають намір припиняти конфлікти між активістами і компаніями-забудовниками.

Про це в коментарі ICTV заявив голова управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко, передає Главком.

Коментуючи конфлікт навколо будівництва житлового комплексу та електропідстанції на столичних Осокорках, Андрій Крищенко повідомив, що розслідування кримінального провадження продовжується: «Були постраждалі особи, розслідується кримінальна справа, пред'явлені підозри одному з організаторів бійки. Коли є конфлікт, поліція втручається. Це наше завдання».

Бійка, в ході якої були госпіталізовані більше 15 будівельників, сталася 16 травня. Бійку і погром влаштували активісти «Екопарку Осокорки» разом з представниками Національного корпусу. Конфлікт повторився 28 липня, де замість заявленого мирного мітингу активісти почали зносити будівельний паркан, палити техніку, у зв'язку з чим «мирний» мітинг закінчився масовою бійкою активістів із поліцією. На боці місцевих жителів крім представників праворадикальних організацій журналісти помітили народного депутата Олега Петренка.

Противники будівництва вважають, що роботи проводяться незаконно і можуть призвести до знищення прилеглих озер. У той же час у КМДА запевняють - будівництво законне і абсолютно безпечне для екології. «Знищувати або засипати озеро ніхто не буде і не збирається. Благоустрій - обов'язкова частина будівництва», - каже керівник юридичного відділу Департаменту містобудування та архітектури Віктор Коляденко.

Компанія-забудовник ТОВ «Контактбудсервіс» обіцяє всі роботи по санітарному очищенню озера та благоустрою прибережної зони будуть проводитися під контролем комунального підприємства «Плесо». На території, зайнятій стихійними звалищами, планують розбити зону відпочинку і побудувати кілька соціальних об'єктів.