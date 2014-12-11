ЗМІ: в Києві загорівся підвал Бессарабського ринку (фото)

18:12, 11 грудня 2014
Київ
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Поруч з місцем інциденту стоїть карета швидкої. 

uainfo.org

В центрі Києва сталася пожежа у будівлі Бессарабського ринку.

Користувачі соцмереж повідомляють, що нібито горить підвальне приміщення будівлі, передає ТСН.

Поруч с місцем інциденту стоїть карета швидкої. Дим здіймається над будівлею.

Інших подробиць пожежі наразі немає. 

uainfo.org

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