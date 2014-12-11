ЗМІ: в Києві загорівся підвал Бессарабського ринку (фото)
18:12, 11 грудня 2014Київ
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Поруч з місцем інциденту стоїть карета швидкої.
Дим здіймається над будівлею / uainfo.org
В центрі Києва сталася пожежа у будівлі Бессарабського ринку.
Користувачі соцмереж повідомляють, що нібито горить підвальне приміщення будівлі, передає ТСН.
Поруч с місцем інциденту стоїть карета швидкої. Дим здіймається над будівлею.
Інших подробиць пожежі наразі немає.
uainfo.org
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