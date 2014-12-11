ЗМІ: в Києві загорівся підвал Бессарабського ринку (фото)

Поруч з місцем інциденту стоїть карета швидкої.

В центрі Києва сталася пожежа у будівлі Бессарабського ринку. Користувачі соцмереж повідомляють, що нібито горить підвальне приміщення будівлі, передає ТСН. Поруч с місцем інциденту стоїть карета швидкої. Дим здіймається над будівлею. Інших подробиць пожежі наразі немає.

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