У Києві біля палацу "Україна" спалили автомобіль "відомого гумористичного проекту" - МВС

Як повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві, вчора о 21.30 до чергової частини Печерського райуправління міліції по спецлінії "102" надійшло повідомлення, що біля палацу "Україна" горить автомобіль Range Rover. За викликом негайно виїхало керівництво районного управління міліції та слідчо-оперативна група у повному складі.

На місці події до правоохоронців звернувся 42-річний чоловік, який назвався водієм колективу відомого гумористичного проекту. Він розповів, що близько 18.00 припаркував службову іномарку на вулиці Велика Васильківська, де поряд, у приміщенні концертного залу, відбувався черговий запис розважальної телепрограми. Приблизно о 20.40 він відійшов до найближчої крамниці, а менш як через півгодини чоловіку зателефонував знайомий та повідомив, що горить його позашляховик.

Читайте такожУ Києві спалили автомобіль речниці Кличка (фото)Повернувшись до транспортного засобу, водій виявив пошкодження передніх і задніх дверцят зліва, а поряд - бите скло від пляшки. За словами очевидця події, помітивши палаючий автомобіль, він намагався загасити полум'я за допомогою вогнегасника.

Під час обстеження прилеглої до місця події території працівники міліції виявили й вилучили фрагменти скла з різким запахом, характерним для легкозаймистих речовин, та пляшку з кришкою, у якій містилися залишки рідини.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вилучені речові докази направлено на експертизу, слідство триває.

Про інцидент також повідомив генеральний директор палацу "Україна" Роман Недзельський в Facebook. За його словами, автомобіль належав "одному з лідерів студії "95 квартал".