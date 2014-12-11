Київська влада збирається "відсканувати" вулиці міста

17:10, 11 грудня 2014
Київ
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Мета проекту - зібрати інформацію про всі рекламні щити, зелені насадження, місця паркування, світлофори й дорожні знаки Києва.

Фото УНИАН

Київська міськадміністрація запустить на дороги столиці спеціальний автомобіль, який проведе інвентаризацію міських об'єктів. На підставі здобутих ним даних фахівці створять тривимірну модель міста з геоприв'язкою по кожному об'єкту, повідомляє LB.ua.

Мета такого проекту - зібрати інформацію про всіх рекламні щити, зелені насадження, місця паркування, світлофори та дорожні знаки.

Фото УНИАН

Після проведення лазерного сканування з допомогою устаткування з програмним забезпеченням буде зроблений аналіз сканів і фотографій, на підставі яких буде створена карта. Машину будуть запускати двічі на рік, щоб можна було оцінювати зміни.

Бюджет проекту - менше 2 млн гривень.

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Нагадаємо, що подібні проекти є у компаній Google і "Яндекс" - Google Street View і "Яндекс.Панорами".

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