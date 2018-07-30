Кличко: Київ має великий потенціал, аби в короткий термін стати європейською столицею

Київ має великий потенціал, аби в короткий термін стати європейською столицею за стандартами життя в місті.

За його словами, за останні роки Київ суттєво змінився. З’являються якісні дороги, відкривається багато нових культурних об’єктів та об’єктів соціальної інфраструктури. Також місто стає більш комфортним в плані відпочинку.

Кличко закликав мешканців киян та гостей міста відвідати оновлений парк "Володимирська гірка", а також пройтися новими сходами з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки. Це - вже облаштована частина великого туристичного маршруту, який в майбутньому з’єднає Пейзажну алею з Аркою дружби народів. Відвідати парк Наталка, де нещодавно відкрили після реконструкції другу чергу зони відпочинку.

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«Ми змінюємо наше місто. Робимо нові дороги, парки та сквери. Я впевнений, що Київ має величезний потенціал, а ми працюємо над тим, аби в короткий термін зробити його справді комфортним містом. Аби за всіма стандартами життя це була справжня європейська столиця», - заявив Кличко.

Нагадаємо, що оновлені сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки відкрили 17 липня цього року. Востаннє капітальний ремонт сходів та прилеглої території відбувався півстоліття тому. У 2016 році було прийнято рішення про реконструкцію. Дерев’яні сходи в урочище Кожум’яки перебували в напівзруйнованому аварійному стані, їх демонтували. Нові зроблені з бетону, проте самі сходинки, - як і раніше, дерев’янні – зі зносостійкої та вологозахищеної термодеревини.

Сходи, довжина яких більше 200 метрів, складаються з 247 сходинок. Реконструкція сходів коштувала місту 15 млн гривень.

Ввечері сходи підсвічуються - LED освітлення встановили в перилах. На схилах поруч здійснили благоустрій та озеленення території. Укріпили схили, на алеї туристичного маршруту побудували громадську вбиральню. Встановили також тривожну кнопку, камери відеоспостереження на сходах і алеї. Є в оновленій зоні відпочинку і доступ до Wі-Fі. Облаштовано оглядові майданчики, встановлені нові лави та урни, LED освітлення території.